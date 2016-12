foto Ansa

- "Siamo consapevoli di quello che la Grecia ha passato" ma nel far fronte alle sfide che Atene si trova ad affrontare "non possiamo guardare solo all'austerity": lo afferma il presidente americano, Barack Obama, incontrando il premier greco, Antonis Samaras, alla Casa Bianca. "E' importante avere un piano di risanamento fiscale per gestire il debito ma è importante che anche ci sia attenzione anche alla crescita e all'occupazione", ha aggiunto.