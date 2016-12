Pupù di fido in strada rispedita al mittente

foto Afp 18:58 - Lotta senza quartiere in Spagna contro gli escrementi degli amici a quattro zampe che imbrattano i marciapiedi e i parchi. A Brunete, sobborgo nella comunità autonoma di Madrid, il sindaco Borja Gutie'rrez ha avuto un'idea curiosa ma di sicuro effetto per contrastare il fenomeno: restituire ai legittimi proprietari - i padroni dei cani - quanto prodotto dagli animali. - Lotta senza quartiere incontro gli escrementi degliche imbrattano i marciapiedi e i parchi. A, sobborgo nella comunità autonoma di Madrid, ilha avuto un'idea curiosa ma di sicuro effetto per contrastare il fenomeno:- i padroni dei cani - quanto prodotto dagli animali.

L'intraprendente sindaco ha messo a punto un vero e proprio piano di guerra ai danni dei proprietari distratti con l'aiuto di un piccolo esercito di volontari: cercare e individuare i colpevoli, raccogliere gli escrementi dei loro animali, e confezionare gli stessi in apposite scatole per restituirli al mittente.



"E' la pupù del vostro cane", ha osservato Gutie'rrez. "E noi ve la restituiamo". La decisione del sindaco di Brunete ha fatto notizia in tutta la Spagna. Lo stesso primo cittadino ha raccontato che il sindaco di Madrid l'ha cercato e gli ha detto: "Non è da molti sindaci pensare che l'invio di cacca di cane agli elettori sia una buona idea. Dove hai trovato il coraggio?".