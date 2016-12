foto Da video

18:25

- L'esercito israeliano ha chiuso ai voli in arrivo l'aeroporto di Eilat, nel sud del Paese, vicino al Sinai egiziano. Lo riporta il sito di Ynet, spiegando che la decisione resterà valida fino a nuovo ordine ed è dovuta a una questione di sicurezza per gli accresciuti attacchi di militanti islamisti nella zona meridionale a confine con l'Egitto. Lo scalo resta aperto invece per le partenze.