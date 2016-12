Incidente stradale in Messico: muore un italiano

foto Tgcom24 Correlati Usa, italiana la vittima di Venice Beach: è Alice Gruppioni, figlia dell'ex presidente del Bologna 17:49 - Un italiano è morto in Messico, dove si trovava in viaggio di nozze, in un incidente stradale. La moglie è invece rimasta ferita. L'Ambasciata d'Italia in Messico, tramite il consolato onorario di Playa del Carmen, dove è avvenuto l'incidente, si è "immediatamente attivata" per fornire tutta l'assistenza necessaria ai familiari. I due, Vincenzo Maiello e Alessandra Borrelli, entrambi di Napoli, si erano sposati a Capodimonte il 26 luglio. - Un, dove si trovava in, in un incidente stradale. La moglie è invece rimasta ferita. L'Ambasciata d'Italia intramite il consolato onorario di Playa del Carmen, dove è avvenuto l'incidente, si è "immediatamente attivata" per fornire tutta l'assistenza necessaria ai familiari. I due,entrambi di, si erano sposati a Capodimonte il 26 luglio.

Gli sposi si stavano recando a uno spettacolo di delfini quando il taxi, su cui viaggiavano, si è scontrato frontalmente con una monovolume, che procedeva in direzione opposta. Nell'impatto Maiello è morto sul colpo. La moglie è stata ricoverata in ospedale con gravi ferite, riportando in particolare traumi e fratture al bacino e agli arti inferiori. Protagonisti dell'incidente anche altri due sposi, molisani, che stanno bene. Illeso il conducente del taxi. Due giorni dopo il matrimonio - come riferisce Il Mattino - la giovane coppia era partita per New York e da domenica si era trasferita in Messico.



I familiari della coppia napoletana sono già partiti per il Messico. Nei loro commenti il profondo dolore per una vicenda che sembra richiamare per analogia il dramma di Alice, la giovane sposa del Bolognese investita e uccisa a Venice Beach.