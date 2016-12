foto Afp

07:01

- Beffando la polizia cinese, l'avvocato democratico Xu Zhiyong è riuscito a far uscire dal carcere un breve video, nel quale invita "i cittadini coraggiosi a farsi avanti per ottenere i loro diritti e realizzare i loro sogni". Zhiyong, 40 anni, è uno dei fondatori del Nuovo Movimento dei Cittadini, che si batte per il rispetto della legge. Oltre a Xu, nel corso delle ultime settimane sono finiti in prigione decine di attivisti.