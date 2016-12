foto Ap/Lapresse

23:45

- Mentre resta alta l'allerta terrorismo negli Stati Uniti, Barack Obama interviene. Gli americani "non si lasciano intimidire", e gli Stati Uniti non si sottrarranno al proprio ruolo nel mondo. Gli Stati Uniti resteranno "la maggiore forza per la libertà che il mondo ha conosciuto", prosegue Obama. Poi, "il nucleo centrale di Al Qaeda si avvia verso la sconfitta, ma le minacce recenti contro gli interessi americani vanno prese sul serio", conclude.