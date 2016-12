foto Ansa

17:09

- L'annullamento del vertice fra Barack Obama e Vladimir Putin per la vicenda Snowden "testimonia che gli Usa non sono pronti a costruire relazioni con la Russia su basi paritarie". Lo dice il consigliere diplomatico del Cremlino, Iuri Ushakov, commentando la decisione della Casa Bianca, irritata per la concessione dell'asilo temporaneo a Mosca della "talpa" del Datagate. Il governo russo ha espresso tutta la sua "delusione".