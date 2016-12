A Cleveland demolita la "casa degli orrori"

15:34

- Diversi bulldolzer in azione per demolire 'la casa degli orrori', l'abitazione a due piani dove per dieci anni Ariel Castro ha tenuto segregate tre ragazze trasformandole in schiave del sesso . Molti curiosi hanno applaudito quando il bulldozer ha iniziato a buttare giù la casa. Tra i poliziotti e gli agenti dell'Fbi c'era anche Michelle Knight, una delle vittime, che ha fatto volare palloncini gialli in cielo.