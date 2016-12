Gelo tra Usa e Russia per il caso Snowden: Obama ha cancellato il summit con Putin

foto Ap/Lapresse Correlati Datagate, Edward Snowden è entrato in Russia

Snowden lascia l'aeroporto di Mosca 18:28 - Cresce la tensione tra Usa e Russia per il caso Edward Snowden. Barack Obama ha deciso di annullare l'incontro bilaterale con Vladimir Putin in segno di protesta per la vicenda della "talpa" del Datagate, a cui il Cremlino ha concesso asilo temporaneo. L'incontro era stato programmato nell'ambito della trasferta del presidente americano per il G20 di San Pietroburgo: al posto di Mosca è stata aggiunta una tappa in Svezia. - Cresce la tensione tra Usa e Russia per il caso Edward Snowden. Barack Obama ha deciso di annullare l'incontro bilaterale con Vladimir Putin in segno di protesta per la vicenda della "talpa" del Datagate, a cui il Cremlino ha concesso asilo temporaneo. L'incontro era stato programmato nell'ambito della trasferta del presidente americano per il G20 di San Pietroburgo: al posto di Mosca è stata aggiunta una tappa in Svezia.

"La deludente decisione della Russia di concedere asilo temporaneo a Edward Snowden è stata uno dei fattori considerati nel valutare l'attuale stato" delle relazioni Usa-Russia. Lo afferma la Casa Bianca, ufficializzando che il presidente americano Barack Obama non vedrà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca in settembre.



Il governo Usa si è più volte lamentato dal fatto che Mosca abbia concesso asilo politico ad Edward Snowden, ex-contractor di un'agenzia di intellingece americana ricercato per spionaggio, rifiutando la richiesta Usa di estradizione.



La delusione russa - Da parte sua, il Cremlino ha espresso "delusione" per la decisione di Obama di annullare il vertice bilaterale, sostenendo che ciò "testimonia che gli Usa non sono pronti a costruire relazioni con la Russia su basi paritarie".



Obama: "La Russia si sente ancora nella Guerra Fredda" - Poche ore prima il presidente Obama era intervenuto nel noto programma televisivo "The Tonight Show" di Jay Leno e aveva risposto a domande sul caso Snpwden. Obama ha rassicurato sul fatto che non c'è nessun "programma di spionaggio nazionale": i programmi di sorveglianza del governo tramite la Nsa sono una "componente essenziale antiterrorismo". E ancora su Snowden: "Non sappiamo esattamente quello che ha fatto, eccetto quello che dice su internet". E sui russi, dice: "Ci sono momenti in cui tornano a pensare come nella Guerra Fredda e ad avere una mentalità come nella Guerra Fredda. Quello che dico loro e al presidente Putin continuamente è che questo è passato".