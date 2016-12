produttore del canale statunitenselo aveva annunciato pochi mesi fa: "Cambio. Diventerò una donna al 100%". Aveva ricevutounanime da parte di tutti,inclusa. Adesso però, ci ha ripensato ed ha annullato. Tutta colpa di un'passeggera. "Quello di Dan sarà di nuovo il mio nome, adesso e per sempre. Non sono più un transgender".

Come racconta al "New York Post", dopo il trauma Ennis si è convinto di essere nel 1999: "Ho accusato mia moglie di giocarmi uno scherzo crudele, di vestirmi con una parrucca e il reggiseno e di darmi un falso documento con il nome di 'Dawn', dico sul serio".

"È stata un'esperienza davvero strana. Non più tardi dello scorso venerdì mi sentivo una donna nella testa, nel corpo e nell'anima". E a proposito delle implicazioni politiche Ennis si scusa: "Ho chiesto a tutti quelli che mi avevano accettato come transgender di capire la scelta che sto facendo adesso. Avevo sbagliato la mia 'diagnosi'. Anche se non voglio indossare più la parrucca o il trucco o le gonne, prometto di rimanere un forte sostenitore della diversità e un difensore della parità dei diritti dei LGBT tra cui il matrimonio".