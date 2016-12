Yemen, sventato attacco a un oleodotto

foto Ansa Correlati Allarme della Farnesina: "Rischio rapimenti di cittadini italiani in Yemen"

Un portavoce del governo dello Yemen, Rajeh Badi, ha riferito di un piano di Al Qaeda sventato. Il gruppo terrorista aveva in progetto di far saltare alcuni oleodotti del Paese e di ottenere il controllo di due porti nel sud dove si concentrano le esportazioni e dove sono impiegati diversi lavoratori stranieri.

Il livello di sicurezza nel Paese rimane alto con centinaia di blindati posti davanti ai siti strategici. "Ci sono stati dei tentativi di controllare città chiave nello Yemen quali Mukala e Bawzeer", ha detto il portavoce del governo Badi. "Questo sarebbe stato seguito da attacchi coordinati da membri di Al Qaeda sui gasdotti nelle città di Shebwa e Belhaf".



Terroristi si cammuffavano da soldati - Secondo Badi, terroristi vestiti da soldati sarebbero stati stanziati nei porti e, su segnale, avrebbero invaso i gasdotti per prenderne il controllo. La Bbc riferisce che gli attacchi sarebbero stati condotti per ritorsione contro l'uccisione di un membro di alto livello di Al Qaeda, Said al-Shihri, durante un attacco drone nello Yemen avvenuto lo scorso novembre.



Stati Uniti e Gran Bretagna hanno ritirato il personale diplomatico nello Yemen in seguito alla minaccia terrorismo. Gli stessi Stati Uniti starebbero preparando operazioni speciali per possibili attacchi contro Al Qaeda nello Yemen.