foto Ap/Lapresse

07:46

- Ancora alta la tensione in Kashmir. Nelle ultime ore il Pakistan ha accusato l'esercito indiano di aver sparato senza provocazione lungo il confine provvisorio (LoC) ferendo due soldati pachistani. Martedì New Delhi aveva a sua volta denunciato che cinque suoi militari erano stati uccisi in un attacco da parte di una ventina di persone che indossavano divise pachistane.