foto Ap/Lapresse

01:37

- Circa 40.000 manifestanti dell'opposizione tunisina si sono riuniti in serata davanti alla sede dell'Assemblea nazionale costituente per chiedere le dimissioni del governo guidato dagli islamici del partito Ennahda. Lo riferisce un ufficiale di polizia. Intanto, il presidente dell'Anc, Mustapha Ben Jaafar, ha annunciato la sospensione dell'attività dell'Assemblea sino a quando non riprenderà il dialogo tra i partiti di maggioranza e opposizione.