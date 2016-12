foto Ap/Lapresse

- Gli Stati Uniti hanno avviato un'azione legale nei confronti di Bank of America, accusandola di aver ingannato gli investitori sui rischi associati a 850 milioni di dollari di titoli legati ai mutui nel 2008 (i mutui subprime). La banca replica di non essere responsabile per il crollo del mercato immobiliare. I titoli in questione, precisa Bofa, sono stati venduti a investitori "sofisticati" e hanno avuto performance migliori di titoli analoghi.