23:24

- Nathan Luis Campbell, l'uomo che entrato con la propria auto ad alta velocità nell'area pedonale di Venice Beach, a Los Angeles, uccidendo Alice Gruppioni e ferendo 16 persone, è stato incriminato per omicidio. Lo riporta la Cbs, sottolineando che l'autopsia condotta sulla giovane italiana deceduta in viaggio di nozze ha stabilito come causa della morte un forte trauma alla testa e al collo.