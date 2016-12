foto Ap/Lapresse

23:10

- Un uomo, spacciatosi per un milionario kazako interessato a comprare la sua villa da 32 milioni di sterline, si è introdotto nella casa londinese di Petra Ecclestone, figlia del boss della Formula 1 Bernie Ecclestone, e le ha rubato gioielli del valore di 580 mila euro. Il bottino comprende orecchini con diamanti e un orologio Rolex. Per compiere il furto il ladro ha approfittato di un momento in cui l'agente immobiliare lo aveva lasciato da solo.