Allarme della Farnesina: "Rischio rapimenti di cittadini italiani in Yemen"

foto Ansa Correlati Allarme terrorismo, Washington: "I cittadini Usa in Yemen lascino immediatamente il Paese" 17:15 - "La minaccia terroristica" in Yemen "è molto diffusa" e "informazioni recenti riportano un rischio particolarmente alto di sequestri per i cittadini italiani". E' quanto si legge nel "warning" diffuso dalla Farnesina. Secondo il ministero degli Esteri, "esiste l'elevatissimo rischio di attentati contro strutture governative e obiettivi occidentali, come pure di rapimenti e azioni ostili ai danni di cittadini stranieri, in specie occidentali". - "La minaccia terroristica" in Yemen "è molto diffusa" e "informazioni recenti riportano un rischio particolarmente alto di sequestri per i cittadini italiani". E' quanto si legge nel "warning" diffuso dalla Farnesina. Secondo il ministero degli Esteri, "esiste l'elevatissimo rischio di attentati contro strutture governative e obiettivi occidentali, come pure di rapimenti e azioni ostili ai danni di cittadini stranieri, in specie occidentali".

"Si sconsigliano quindi viaggi a qualsiasi titolo in tutto il Paese, inclusa l'isola di Socotra" prosegue l'avviso, che raccomanda "ai connazionali che - per assoluta necessità - siano rimasti" in Yemen di "adottare ogni massima misura di prudenza, evitando luoghi di ritrovo, manifestazioni ed assembramenti specialmente durante il venerdì di preghiera e il fine settimana".



La Farnesina "consiglia altresì di limitare allo stretto indispensabile gli spostamenti anche all'interno" della capitale Sanaa e di "tenersi informati sulla situazione attraverso i mass media locali ed internazionali".



"In caso di assoluta ed improrogabile necessità di effettuare spostamenti all'interno del Paese, - si legge ancora - si raccomanda vivamente di utilizzare voli aerei evitando di muoversi via terra".