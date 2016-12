Usa, mette in vendita online la figlia di due mesi

foto Afp

15:22

- I figli non hanno prezzo? Non per Paul Marquez, 23enne di New York che ha pensato di mettere in vendita la sua bambina sul sito Craiglist alla modica cifra di 100 dollari. . "Ho una bambina di 2 mesi che ama giocare", aveva scritto Marquez in rete. "C'e' però un problema, i medici dicono che soffre di asma e che se si gira in alcune posizioni potrebbe non respirare. Mi sta facendo impazzire e non la voglio più".