foto Ansa

12:59

- La procura generale del Kazakistan ha presentato al governo francese la richiesta di estradizione di Mukhtar Ablyazov, arrestato nei dintorni di Cannes il 31 luglio. Il dissidente è accusato in patria di una mega-truffa bancaria. In Italia il suo nome è legato alle polemiche per l'espulsione, dal nostro Paese, della moglie Alma Shalabayeva e della figlia minorenne.