In retromarcia in superstrada: bus cinese investito da un camion a tutta velocità

11:23 - Aveva saltato l'uscita giusta della superstrada ma non aveva la minima intenzione di allungare troppo il tragitto. A quel punto un autista di un bus in Cina ha deciso di inserire la retromarcia dirigendosi pian piano all'indietro. All'improvviso il mezzo è stato colpito da un camion arrivato a tutta velocità alle sue spalle. La scena, ripresa dalle telecamere dentro al pullman, mostra il momento dell'impatto: l'autista vola letteralmente fuori dal finestrino e il bus si ribalta "rimescolando" come carte i passeggeri. Incredibilmente nessuno di loro ha riportato gravi ferite. È andata peggio all'autista del camion morto dopo lo schianto.