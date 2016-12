Bonino: fiduciosi su Dall'Oglio e Quirico

foto LaPresse Correlati "Sappiamo che Quirico è vivo"

Dall'Oglio, ancora notizie incerte

Marò, Bonino ottimista 10:59 - Padre Paolo Dall'Oglio "pare sia sequestrato da un gruppo islamico" che è una "versione locale di Al Qaeda". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino, intervenendo a Unomattina. "Capirete tutti le difficoltà. Non ci diamo per vinti. Sono fiduciosa", ha aggiunto. Su Domenico Quirico invece "sono speranzosa anche se è molto difficile perché i gruppi che combattono sono molto diversi", ha aggiunto. - Padre Paolo Dall'Oglio "pare sia sequestrato da un gruppo islamico" che è una "versione locale di Al Qaeda". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino, intervenendo a Unomattina. "Capirete tutti le difficoltà. Non ci diamo per vinti. Sono fiduciosa", ha aggiunto. Su Domenico Quirico invece "sono speranzosa anche se è molto difficile perché i gruppi che combattono sono molto diversi", ha aggiunto.

Di padre Paolo Dall'Oglio, scomparso in Siria, sappiamo solo che "ha lasciato detto 'se entro 72 ore non torno, preoccupatevi'. Le ore sono passate ma ce ne stiamo occupando, anche se un po' al buio perché non abbiamo dettagli, nè sappiamo con chi stava trattando", ha detto il ministro degli Esteri.



''Vorrei dire a Quirico e a sua moglie che non ci diamo per persi'', ha aggiunto Emma Bonino. E sul caso marò, precisa: "Obiettivo del governo, mio e del ministro Mauro è riportarli a casa. Con cocciutaggine radicale e sano realismo, ce la possiamo fare". "Sulla lentezza della giustizia indiana non mi pronuncio. Sono italiana e non posso dare lezioni a nessuno", ha risposto sui tempi lunghi per la soluzione della vicenda dei due fucilieri, dei quali ha sottolineato il comportamento "dignitoso", così come quello "delle loro famiglie.