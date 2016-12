foto Ap/Lapresse

08:51

- Almeno 38 persone prive di documenti, per la maggior parte donne, costrette a prostituirsi nei bar di due città dello Stato sudorientale del Chiapas, alla frontiera col Guatemala, sono state salvate dalla polizia. "Gli stranieri, 36 donne e due uomini, sono stati soccorsi nel corso di due distinte operazioni effettuate in sei bar, dove venivano sfruttati sessualmente", spiega l'Istituto nazionale per la migrazione (Inm). Due gli arresti.