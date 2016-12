foto Ansa

08:21

- Si allarga in Cina lo scandalo del latte in polvere contaminato importato dall'impresa neozelandese Fonterra. Le autorità di Pechino hanno chiesto al gruppo farmaceutico americano Abbott di ritirare dal mercato dei prodotti che potrebbero essere entranti in contatto, in fase di lavorazione, con il latte in polvere della Fonterra contaminato da un batterio che puo' provocare il botulismo. A dare l'allarme è stata la stessa Fonterra.