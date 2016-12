foto Tgcom24

21:19

- "L'impegno degli americani in tutto il mondo continua. La chiusura delle ambasciate è una misura utile per ridurre il rischio circa la sicurezza del nostro personale, ma è limitata nel tempo". Cosi' Jay Carney, portavoce della Casa Bianca, risponde a chi ritiene che la chiusura delle sedi diplomatiche sia un segnale di debolezza, di ritirata degli States, di riduzione della sua influenza come potenza mondiale.