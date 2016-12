Usa, gli ritrovano il portafoglio 24 anni dopo

foto Dal Web 18:06 - Una vacanza fatta 24 anni fa a Holden’s Beach, località vacanziera nello stato della North Carolina, gli era probabilmente costata una grossa ramanzina da parte dei suoi genitori. Shrivel infatti, ora 44enne, durante quei giorni al mare aveva perso il suo portafoglio mentre stava praticando sci nautico. - Una vacanza fattafa a, località vacanziera nello stato della, gli era probabilmente costata una grossa ramanzina da parte dei suoi genitori.infatti, ora 44enne, durante quei giorni al mare aveva perso il suomentre stava praticando

La villeggiatura si era per cui conclusa nel peggiore dei modi per il ragazzo, che si era recato a fare visita ai nonni e per godersi le spiagge del luogo. Durante la fatidica uscita però il portafoglio era rimasto nella tasca del suo costume ed era inesorabilmente caduto in acqua; impossibile tentare di recuperarlo in mare aperto, addio documenti e tutto il resto del contenuto. All’epoca Shrivel era uno studente di 19 anni e non si sarà dato pace per la sua dimenticanza, inoltre mai avrebbe pensato di rivedere il suo portafoglio nel 2013, per di più perfettamente intatto.

Qualche giorno fa la sorpresa, annunciata da una telefonata anonima. “Stavo guidando per andare al lavoro – ha raccontato l’uomo sul suo profilo del social network Reddit – quando ho ricevuto una chiamata. La voce dall’altra parte mi ha detto che io non lo conoscevo, ma lui sapeva tutto di me: dati anagrafici, residenza, peso e altezza”. Dopo un attimo di diffidenza, Shrivel ha continuato la conversazione: “Questa persona mi ha detto di essere stato Holden’s Beach e di aver ritrovato il mio portafoglio. Sul momento non ci ho creduto e solo dopo mi sono ricordato cos’era successo 24 anni fa”, ha spiegato.

In breve l’oggetto smarrito è stato restituito al proprietario che, non senza stupore, ha scoperto che tutto il contenuto era in perfetto stato, nonostante due decenni passati in balia dell’oceano. In particolare, il tesserino scolastico si era conservato quasi del tutto, con la sua foto da quasi ventenne in bella vista. “E’ stato il solo e unico portafoglio che abbia mai perso in tutta la mia vita, e ho pensato che se ne fosse andato per sempre”, ha poi commentato l’uomo, riporta l’Huffington Post americano.