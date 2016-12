foto Ap/Lapresse

10:26

- Paura in Lousiana, negli Stati Uniti, per il deragliamento di un treno merci che trasportava sostanze tossiche. Nell'incidente, infatti, non ci sono stati feriti ma uno dei vagoni-cisterna è rimasto danneggiato rilasciando nell'aria idrossido di sodio, una sostanza che è letale se inalata. Circa 100 abitazioni nei dintorni sono state evacuate per precauzione.