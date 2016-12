foto Ap/Lapresse

05:55

- La crisi in Siria non sarà risolta se non con schiacciando il "terrorismo". Lo ha affermato domenica sera il presidente siriano Bachar al-Assad riferendosi ai ribelli che combattono il suo regime. "Nessuna soluzione si può trovare con il terrorismo - ha detto nel corso di un discorso alla televisione pubblica siriana -, eccetto la repressione con mano di ferro".