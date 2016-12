foto Ap/Lapresse 07:52 - Il Dipartimento di Stato Usa ha deciso di estendere fino al 10 agosto la chiusura di alcune delle ambasciate che oggi erano rimaste sbarrate per paura di attentati. Tuttavia si sottolinea che tale mossa non è dettata dalla presenza di nuove minacce ma solo a titolo precauzionale. Lunedì, invece, ne saranno riaperte altre, tra cui le sedi di Kabul, Baghdad e Algeri. - Il Dipartimento di Stato Usa ha deciso di estendere fino al 10 agosto la chiusura di alcune delle ambasciate che oggi erano rimaste sbarrate per paura di attentati. Tuttavia si sottolinea che tale mossa non è dettata dalla presenza di nuove minacce ma solo a titolo precauzionale. Lunedì, invece, ne saranno riaperte altre, tra cui le sedi di Kabul, Baghdad e Algeri.

Secondo la tv americana Cbs, il complotto di matrice qaedista che ha provocato la chiusura delle ambasciate Usa e di altri paesi occidentali sarebbe già in corso. Ovviamente non si conosce né tempo né luogo dei possibili attacchi. Funzionari dell'intelligence, scrive il cronista John Miller sul sito della rete tv, hanno comunque ricevuto una segnalazione da una fonte affidabile secondo cui il complotto principale è in corso, che la squadra incaricata di portarlo a termine è stata selezionata e si troverebbe già sul posto scelto per l'attacco.



Intanto la Abc racconta che alcuni sospetti terroristi sarebbero stati intercettati mentre parlavano di un ''grosso attacco dal grande significato strategico". Secondo Saxby Chambliss, esponente di spicco della Commissione Intelligence del Senato queste conversazioni "ricordano molto le frasi usate prima degli attentati dell'11 settembre". Rivelazioni da brividi che purtroppo confermano quello che è stato detto e ripetuto da autorità militari e vertici politici: "Siamo di fronte a un flusso di minacce significative a cui stiamo reagendo".



"Non abbiamo più dubbi che ci sia un complotto e che si stiano preparando gravi attacchi - ha spiegato Peter King, presidente della Commissione Intelligence del Congresso -. Sono circa sette-otto anni che partecipo a briefing e vengo informato in modo regolare su questi temi. E posso dire che questa è la minaccia più specifica che abbia mai visto in questi anni. Qui non si tratta solo di connettere le supposizioni: c'è una informazione molto specifica sul fatto che si stanno pianificando attacchi. Ma ovviamente non sappiamo dove".