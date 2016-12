foto Facebook

22:17

- "Una tragedia, non c'è niente da aggiungere: stavamo camminando passeggiando, eravamo felici, in luna di miele, e all'improvviso è cambiato tutto. Non ci posso ancora credere e non ricordo nemmeno esattamente la dinamica, è tutto molto confuso". Queste le uniche parole di Christian Casadei, il marito di Alice Gruppioni, la bolognese travolta e uccisa da un'auto sul lungomare di Venice Beach, a Los Angeles.