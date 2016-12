foto Twitter

21:42

- "Buon Compleanno, Barack! I tuoi capelli sono un po più grigi, ma ti amo come sempre e anche di più", firmato Mo. I romantici auguri di buon compleanno al presidente degli Stati Uniti, che ha compiuto 52 anni, sono arrivati via Twitter da parte della moglie, Michelle. Che, al cinguettio, ha allegato una foto in bianco e nero, risalente almeno a una ventina di anni fa, di lei e del marito.