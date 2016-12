Francia, il topless è fuori moda

19:45 - Da quando fece la sua comparsa sulle spiagge della Costa Azzurra nel '64, ne è passata di acqua sotto i ponti. All'epoca il topless era simbolo di libertà sessuale e emancipazione. Oggi, è un retaggio d'altri tempi. A proclamarlo, le signore d'Oltralpe, che quando si tratta di moda e costume da bagno, sono sempre pronte a mettersi in cattedra. Le donne francesi, interpellate in merito da un sondaggio, hanno decretato che il topless è fuori moda. Secondo l'ottanta per cento di loro , merita definizioni tutt'altro che lusinghiere: disagevole per chi lo guarda, impudico per chi lo sfoggia, imbarazzante per i bambini, insano per la pelle, insomma, da bocciare su tutta la linea.