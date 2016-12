foto Ap/Lapresse

15:11

- Il neopresidente iraniano, Hassan Rohani, ha giurato "in nome di Dio e davanti alla nazione" di "tutelare la religione ufficiale" islamica e la costituzione del Paese. Nel suo discorso in Parlamento, Rohani ha sottolineato che con la sua elezione il popolo iraniano ha dato vita ad "una grande epopea". Teheran, ha aggiunto, "persegue la pace in Medio Oriente e la trasparenza reciproca è la chiave per creare fiducia nelle relazioni internazionali".