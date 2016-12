foto Afp

07:29

- Cresce la tensione in Tunisia. Gli islamici a capo del governo hanno organizzato un'imponente manifestazione tenutasi nella notte a Tunisi, in risposta alla moltiplicarsi degli appelli per la loro uscita di scena. Il Paese è piombato in una profonda crisi politica dopo l'assassinio il 25 luglio, attribuito al movimento jihadista, del deputato di opposizione laica Mohamed Brahmi.