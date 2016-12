foto Ap/Lapresse

- Almeno 19 persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in Sudan. Secondo i media locali un autobus con a bordo 35 persone, tra cui molti bambini, si è scontrato con un camion a sud della città di Ad Amir, capitale dello Stato del Nilo. In Sudan sono frequenti gli incidenti stradali: lo scorso luglio 22 persone erano morte in uno scontro tra autobus, mentre altre 38 avevano perso la vita il mese prima.