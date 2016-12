foto Ap/Lapresse

22:01

- I risultati delle elezioni nello Zimbabwe, che indicano come vincitore il presidente Robert Mugabe, non sono "credibili", ha affermato il segretario di Stato americano John Kerry, evocando "pesanti irregolarità". "Gli Stati Uniti non pensano che i risultati annunciati rappresentino l'espressione credibile della volontà del popolo dello Zimbabwe", ha detto il capo della diplomazia Usa, in una nota.