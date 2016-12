foto Reuters

19:06

- Robert Mubage ha vinto le elezioni presidenziali nello Zimbabwe con il 61% dei consensi. Lo attesta la Commissione elettorale. Per Mugabe è il settimo mandato consecutivo. Il suo avversario, il premier Morgan Tsvangirai, ha ottenuto il 34% dei voti. L'Unione europea si dice "preoccupata per le sospette irregolarità" di queste elezioni, così come per le "debolezze identificate nel processo elettorale e la mancanza di trasparenza".