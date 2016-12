foto Ap/Lapresse

18:40

- Almeno 15 persone sono state uccise - tra cui un bambino di 11 anni morto per l'esplosione di un'autobomba - in Iraq in nuovi episodi di violenza. Una donna e le due figlie sui 20 anni sono state massacrate da uomini a Bakuba, a nord-est di Baghdad. I miliziani le accusavano di essere delle informatrici della polizia. Tra gli altri episodi sempre a Bakuba, l'uccisione di due fratelli che appartenevano ad una milizia sunnita legata ad Al Qaeda.