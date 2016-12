Yemen, Francia e Germania chiudono sedi

foto Ap/Lapresse Correlati Minacce agli Usa, chiuse decine di ambasciate 18:09 - Le ambasciate francese e tedesca a Sana'a, in Yemen, domani e lunedì resteranno chiuse per l'allarme sicurezza. La prima per "minacce gravi", la seconda per "ragioni di sicurezza". Ieri Londra aveva annunciato lo stesso stop. Anche nella sede diplomatica italiana in Yemen sono state prese misure precauzionali: il personale è stato ridotto al minino e invitato a comportamenti di "massima cautela". Lo si apprende da fonti della Farnesina. - Le ambasciate francese e tedesca a Sana'a, in Yemen, domani e lunedì resteranno chiuse per l'allarme sicurezza. La prima per "minacce gravi", la seconda per "ragioni di sicurezza". Ieri Londra aveva annunciato lo stesso stop. Anche nella sede diplomatica italiana in Yemen sono state prese misure precauzionali: il personale è stato ridotto al minino e invitato a comportamenti di "massima cautela". Lo si apprende da fonti della Farnesina.

Chiuse 21 ambasciate Usa - Gli Stati Uniti hanno annunciato per domani la chiusura di 21 tra ambasciate e consolati in Nord Africa, Medio Oriente e Asia centromeridionale per minacce "gravi e credibili" da parte di terroristi legati ad Al Qaeda. Il presidente Barack Obama ha dato l'ordine al suo team per la Sicurezza Nazionale di adottare "tutte le misure necessarie per proteggere la vita degli americani".