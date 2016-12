foto Ap/Lapresse

15:54

- Hassan Rohani, eletto il 14 giugno a successore di Mahmud Ahmadinejad, da oggi è ufficialmente in carica come presidente dell'Iran. La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, nel corso di una cerimonia ufficiale ha avallato il voto cui domani seguirà il giuramento di Rohani in parlamento. Il neo presidente ha promesso "nuovi passi" per arrivare alla "revoca" delle sanzioni antinucleari tutelando però gli "interessi nazionali".