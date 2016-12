foto Ansa

10:10

- E' di almeno otto morti e 21 feriti il bilancio provvisorio dell'attacco di un kamikaze davanti al consolato dell'India a Jalalabad (Afghanistan orientale). Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok. L'attacco è avvenuto mentre molta gente era in fila per richiedere un visto d'ingresso, e secondo la tv Cnn-Ibn di New Delhi, sei delle vittime sarebbero bambini. Dopo l'esplosione ci sarebbe stata anche una sparatoria.