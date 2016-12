Mosca, forza posto blocco e trascina l'agente

08:14 - Un posto di blocco che è meglio evitare. Quindi via di corsa, e poco importa se l'agente che ti ha fermato è rimasto appeso all'auto. Lo abbandonerà, impaurito, ma pare, incolume. Tutto vero o è un fake? A immortalare la scena è stata una telecamera piazzata sul cruscotto: un poliziotto russo aveva intimato l'alt al trentenne Sergei Siluyanova alla guida di un veicolo Dodge. L'uomo però, ha evitato il posto di blocco e "caricato" sul cofano del veicolo un poliziotto. Dopo quasi un chilometro nel traffico di Mosca, lo sfortunato agente scivola dalla vettura: ferito, ma in modo non grave, è stato subito ricoverato. L'incosciente autista, invece, è stato arrestato nella capitale russa dopo due giorni di fuga e il tentativo di disfarsi dell'auto.