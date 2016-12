foto Ansa

07:14

- Un agente di polizia è rimasto gravemente ferito per l'esplosione di una bomba artigianale a Bengasi, nell'est della Libia. Lo rendono noto fonti di sicurezza. "Il colonnello di polizia Faouzi al-Oujli è stato gravemente ferito nell'esplosione di un ordigno esplosivo piazzato in un veicolo", spiega il portavoce dei servizi di sicurezza cittadini Mohamed al-Hijazi. "Oujli si trova in condizioni critiche", specifica la fonte.