foto Ansa

06:26

- In un messaggio audio postato su alcuni forum web jihadisti, il capo di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri accusa gli Stati Uniti di aver "complottato" con l'esercito egiziano per far destituire il presidente islamico Mohamed Morsi, deposto ed arrestato dai militari un mese fa. "I crociati, i laici e l'esercito americanizzato si sono messi d'accordo grazie al denaro dei paesi del Golfo ed un complotto degli americani per rovesciare Morsi", dichiara.