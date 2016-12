foto Ap/Lapresse

01:54

- Barack Obama ha dato l'ordine al suo team della Sicurezza nazionale di adottare "tutte le misure necessarie per proteggere la vita degli americani". Lo rende noto un responsabile della Casa Bianca, nell'ambito dell'allarme terrorismo scattato in Yemen e in tanti Paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia centromeridionale, dove gli Stati Uniti hanno chiuso le proprie ambasciate.