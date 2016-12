foto Ap/Lapresse

01:41

- Una donna di 35 anni, Jennifer Rosoff, è caduta dal balcone al 17esimo piano della sua casa di Midtown, a New York, ed è morta sul colpo. Jennifer stava trascorrendo la serata con un ragazzo con cui era al primo appuntamento ed era uscita con lui in terrazzo per fumare una sigaretta e bere un drink. Ma, nonostante le raccomandazioni del giovane, la 35enne si è seduta sulla ringhiera del balcone, che ha ceduto facendola precipitare nel vuoto.