foto Ap/Lapresse

09:53

- In Texas le scorte di Pentobarbital, il farmaco utilizzato per le esecuzioni, sono agli sgoccioli: le confezioni rimanenti scadono a settembre, e per ora non sono state trovate alternative. "Alcuni Stati stanno cercando di ottenere forniture dall'estero - dice Richard Dieter, direttore del Death Penalty Information Center, un'ong contro la pena di morte - ma molti produttori non vogliono essere partecipi delle nostre esecuzioni".