23:48

- La Gran Bretagna ha annunciato che chiuderà l'ambasciata in Yemen domenica e lunedì a causa di "aumentate preoccupazioni per la sicurezza". Lo ha reso noto il Foreign Office. Il ministero degli Esteri non ha detto se ci sono specifiche minacce, ma ha precisato che controlla costantemente la sicurezza del personale e delle sue rappresentanze. Gli Stati Uniti chiuderanno domenica diverse loro ambasciate in Paesi musulmani per il rischio di attentati.