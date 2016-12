Foto a Kate Middleton nuda, fotografo indagato

foto Chi Correlati Kate in topless, l'esclusiva di "Chi" 18:46 - Un fotografo francese, che lavora per un'agenzia con sede nella banlieue di Parigi, è stato messo sotto inchiesta dalla procura di Nanterre nell'ambito del procedimento sulla pubblicazione, l'estate scorsa, di alcune foto di Kate Middleton in topless sul balcone di una villa in Costa Azzurra. Lo riferiscono fonti giudiziarie. A giugno, lo stesso tribunale aveva messo sotto inchiesta un altro fotografo, con l'accusa di violazione della privacy. - Un fotografo francese, che lavora per un'agenzia con sede nella banlieue di, è stato messo sotto inchiesta dalla procura dinell'ambito del procedimento sulla pubblicazione, l'estate scorsa, di alcune foto disul balcone di una villa in. Lo riferiscono fonti giudiziarie. A giugno, lo stesso tribunale aveva messo sotto inchiesta un altro fotografo, con l'accusa di violazione della privacy.

Nel mirino dei magistrati finì anche la direttrice del magazine scandalistico francese Closer, primo a pubblicare le foto, che comparvero poi su altre testate europee tra cui l'italiana Chi. Ad aprile era stato invece Ernesto Mauri, rappresentante legale del gruppo Mondadori France, proprietario di Closer, a finire indagato, insieme a uno dei fotografi del quotidiano locale La Provence, sospettato di aver realizzato alcuni degli scatti dello scandalo.



Il caso era scoppiato nel settembre 2013, quando Closer aveva pubblicato in copertina una serie di foto della duchessa di Cambridge a seno nudo, mentre prendeva il sole sulla terrazza della residenza di un parente della famiglia reale nel sud della Francia. I Windsor non aveva per nulla apprezzato la sorpresa, e avevano da subito avviato un procedimento legale per identificare l'autore delle immagini, che il giornale aveva rifiutato di rivelare. Questo non aveva però fermato la diffusione delle foto, che nelle settimane successive erano uscite su Chi e su alcune riviste scandalistiche scandinave.