Minacce agli Usa, chiuse decine di ambasciate Marine schierati alle sedi di Roma e Madrid

Bengasi, consolato Usa dato alle fiamme 17:51 - Sono legate ad Al Qaeda le minacce che porteranno domenica alla chiusura di molte ambasciate americane in Medio Oriente, Nord Africa e Asia centromeridionale. Lo ha comunicato il presidente della Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti, Ed Royce. Il giorno della chiusura - 4 agosto - coincide con il 52esimo compleanno di Barack Obama. A sicurezza delle ambasciate di Roma e Madrid, invece, saranno schierati i marine. - Sono legate adleche porteranno domenica alla. Lo ha comunicato il presidente della Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti,. Il giorno della chiusura - 4 agosto - coincide con il 52esimo compleanno di Barack Obama. A sicurezza delle ambasciate di, invece, saranno schierati i marine.

Un alto ufficiale del dipartimento di Stato, che ha parlato ai media in forma anonima, ha definito "credibili e gravi" le minacce terroristiche contro gli Usa. Mentre alti ufficiali della diplomazia hanno parlato del rafforzamento della protezione anche per altri punti di interesse americano, come strutture e basi militari all'estero.



La tensione si è innalzata con l'avvicinarsi dei giorni sacri della fine del Ramadan e del primo anniversario degli attacchi al consolato Usa di Bengasi, in Libia, l'11 settembre 2012, che provocò la morte dell'ambasciatore e di tre addetti americani alla sicurezza del compound.



"Si tratta di minacce - ha precisato Ed Royce alla Cnn - che vengono dal Medio Oriente e dall'Asia centrale legate ad Al Qaeda. Ovviamente verranno prese tutte le misure necessarie per garantire la piena sicurezza al nostro personale civile e militare all'estero". Royce rivela che questo tema è state al centro di un incontro di un paio di giorni fa tra lui, altri parlamentari e il vicepresidente Joe Biden.



La mappa - I rischi coinvolgonouna diversi Paesi: gli Usa hanno fatto sapere che resteranno chiuse le sedi diplomatiche di Egitto, Iraq, Qatar, Bahrein, Kuwait, Afghanistan, Dacca in Bangladesh, Amman in Giordania, Moscate in Oman, Riad in Arabia Saudita, Algeri in Algeria, Abu Dhabi negli Emirati, Sanaa in Yemen, Tripoli in Libia. La chiusura potrebbe protrarsi anche nei giorni successivi a domenica.



Allerta per i turisti per tutto agosto - Il nuovo allarme Al Qaeda è stato lanciato dal Dipartimento di Stato ed è rivolto a tutti i turisti americani che intendono volare in Medio Oriente, in Nord Africa e nella Penisola arabica. Il "travel altert" scade il 31 agosto. Nella nota diffusa dal Dipartimento di Stato, si sottolinea che "i cittadini americani continuano a essere potenziali obiettivi di attacchi terroristici". "Secondo recenti informazioni - prosegue il comunicato - al Qaeda e organizzazioni affiliate stanno programmando attentati, e potrebbero concentrare i loro sforzi nel periodo che va da oggi alla fine di agosto". "I cittadini americani - chiede il ministero degli Esteri Usa - devono quindi assumere tutte le precauzioni e adottare le misure di sicurezza appropriate per proteggersi durante il viaggio". Si chiede quindi a tutti di registrare il proprio piano di viaggio nel sito web del Dipartimento di Stato e iscriversi al programma Step, Smart Traveler Enrollment Program, in modo da ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla sicurezza e i dati delle ambasciate o i consolati più vicini.