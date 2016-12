foto Ansa

15:07

- Il treno deragliato mercoledì 24 luglio vicino Santiago de Compostela, in Spagna, viaggiava a una velocità di 179 km orari. E' quanto emerge dai risultati dell'esame delle scatole nere, in cui si sottolinea come 4 secondi dopo la velocità si sia ridotta a 153 km/h in seguito a una frenata. Il macchinista era al telefono poco prima l'incidente e smise di parlare undici secondi prima del deragliamento, costato la vita a 79 persone.